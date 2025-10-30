США и Китай завершили подготовку торгового соглашения, подписание которого запланировано на следующую неделю. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

По словам главы Минфина США, работа над Куала-Лумпурским соглашением была завершена накануне. Одной из ключевых составляющих договора станут масштабные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

«Я впервые сообщаю об этом в вашем эфире: речь идет о колоссальных объемах закупок сельхозпродукции, которые Пекин намерен осуществить в рамках этой сделки», — отметил Бессент.

Министр финансов США подчеркнул, что достигнутые договоренности укрепят экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира.