Китай получил имеющие критически важное значение детали американского стелс-истребителя F-35, которые по необъяснимым причинам были перенаправлены в Гонконг во время транспортировки из Австралии в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, логистическая компания UPS осуществляла перевозку фонаря кабины и створки отсека вооружения истребителя F-35 ВВС Австралии, которые были отправлены в США для осмотра и возможного ремонта или утилизации.

Два источника уточнили, что обе детали, произведенные компанией Lockheed Martin Corp., имели покрытие из радиопоглощающего материала, повышающего скрытность самолета.

Один из собеседников рассказал, что по пути в США транспортный самолет совершил остановку в Южной Корее, откуда груз был перенаправлен в Гонконг. По его словам, остается неясным, почему самолет останавливался в Южной Корее, почему груз отправили в Гонконг, а также было ли это перенаправление преднамеренным или случайным.

По словам двух источников, впоследствии китайские власти изъяли эти детали, но до сих пор их не вернули.

Как отмечает агентство, информация об этом инциденте появилась в политически чувствительный для обеих стран момент. В среду вечером председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом по приглашению президента Дональда Трампа. Как минимум два комитета конгресса США — по иностранным делам и по вооруженным силам — ведут расследование обстоятельств, при которых детали истребителя попали в руки китайской стороны.