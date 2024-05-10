Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16, сообщают украинские Воздушные силы. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В настоящее время тренажер тестируют и готовят к эксплуатации.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его данным, выпуск первых украинских пилотов намечен на конец мая.

При этом 6 мая глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что власти планируют начать отправку американских легких истребителей четвертого поколения F-16 Украине осенью 2024 года.