Азербайджан привык измерять свою стратегическую значимость нефтью, газом, энергетическими коридорами и транспортными маршрутами. Но в XXI веке у страны появляется ещё один ресурс, значение которого постепенно выходит далеко за рамки коммунального хозяйства. Это вода. И вопрос уже не в том, достаточно ли её сегодня для удовлетворения текущих потребностей. Гораздо важнее другое: сможет ли Азербайджан обеспечить водой население, сельское хозяйство и экономику через десять, двадцать и тридцать лет, если климатические изменения продолжат усиливать давление на водные ресурсы. Всемирный банк прямо предупреждает, что водный дефицит в Азербайджане будет усиливаться под воздействием изменения климата.

Особенность Азербайджана заключается ещё и в том, что значительная часть его водных ресурсов зависит не только от того, что происходит внутри страны. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, около 67–70 процентов речных водных ресурсов формируется за пределами Азербайджана, а в страну они поступают главным образом по трансграничным рекам. В засушливые годы общий объём водных ресурсов может сокращаться до 22,6–27 миллиардов кубометров. Более того, ведомство отмечает снижение водности трансграничных и внутренних рек за последнее десятилетие. Это означает, что водная безопасность — одновременно экологический, экономический и стратегический вопрос.

Самая большая нагрузка приходится на сельское хозяйство. По оценке Всемирного банка, около 90 процентов ежегодно забираемой воды используется именно в аграрном секторе. Поэтому разговор о воде — это одновременно разговор о продовольственной безопасности, ценах на овощи и фрукты, доходах фермеров и устойчивости сельских территорий. Если воды становится меньше, сельское хозяйство не просто сталкивается с технической проблемой орошения. Меняется себестоимость производства, сокращается урожайность, растёт зависимость от инфраструктуры и увеличивается риск того, что конечный потребитель будет платить больше.

Именно здесь возникает принципиальный вопрос: насколько эффективно Азербайджан использует каждый кубометр воды? Всемирный банк указывает, что экономическая производительность воды в сельском хозяйстве страны оценивается примерно в 3,90 доллара на кубометр и уступает показателям ряда сопоставимых стран. Среди причин называются состояние ирригационной инфраструктуры, недостаточный контроль потоков и проблемы мониторинга. При этом водный стресс в сельскохозяйственных районах, согласно оценке Всемирного банка, может существенно усилиться к 2030 году. Следовательно, будущая борьба за воду будет заключаться не только в поиске новых источников, но и в том, чтобы научиться гораздо эффективнее использовать уже имеющийся ресурс.

В этом смысле модернизация водного хозяйства становится такой же экономической задачей, как строительство дорог, энергетических объектов или транспортных коридоров. Нельзя построить современную экономику, если часть её инфраструктуры продолжает работать по принципу прошлого века. Старые каналы, изношенные насосные станции, утечки, отсутствие точного учёта и недостаточный контроль распределения воды превращают дефицитный ресурс в ещё более дефицитный. Показательный пример появился летом 2026 года во время мониторинга реализации Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов: в Газахском районе были выявлены проблемы с насосной станцией Инджасу, где часть насосов была выведена из эксплуатации, а некоторые работали в опасном состоянии; были также отмечены повреждения водопроводов.

Для Баку и Абшерона проблема выглядит несколько иначе, но от этого не становится менее серьёзной. Здесь речь идёт о растущем населении, строительстве, промышленности, коммунальной инфраструктуре и огромном ежедневном потреблении воды. Поэтому вопрос заключается не только в том, сколько воды поступает в столицу, но и сколько её теряется по дороге до конечного потребителя. Всемирный банк отдельно выделяет необходимость сокращения так называемой нерентабельной воды в Баку и прилегающих районах, повышения эффективности водоканальных систем и модернизации очистных сооружений. Иными словами, часть решения может находиться не в поиске дополнительных объёмов, а в сокращении потерь уже существующего ресурса.

И здесь у Азербайджана уже появляется новая институциональная архитектура. Создание Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов стало попыткой собрать управление отраслью вокруг единого стратегического подхода. Одновременно государство реализует Национальную стратегию эффективного использования водных ресурсов, а для Баку и Абшерона утверждена Государственная программа совершенствования систем водоснабжения, ливневой и канализационной инфраструктуры на 2026–2035 годы. Для этой программы уже утверждён механизм мониторинга: Агентство водных ресурсов должно регулярно предоставлять информацию о ходе проектов, а результаты реализации будут системно оцениваться. Это важно потому, что водная политика постепенно перестаёт быть набором отдельных инфраструктурных проектов и превращается в долгосрочную государственную программу.

Особенно примечательно, что именно в сентябре 2026 года Всемирный банк опубликовал закупочный план по проекту Azerbaijan Climate Resilient Efficient Water Services — проекту, который непосредственно связан с повышением устойчивости и эффективности водных услуг в Азербайджане. Сам факт появления такого проекта показывает, что вопрос воды уже рассматривается не как второстепенная коммунальная тема, а как часть долгосрочной устойчивости инфраструктуры и экономики. Это тот случай, когда международная финансовая организация фактически помогает стране подготовить водную систему к будущим климатическим и экономическим нагрузкам.

Но одной инфраструктурой проблему решить невозможно. Азербайджану предстоит менять саму экономику использования воды. Особенно это касается сельского хозяйства, где необходимо переходить от принципа «дать столько воды, сколько требуется» к принципу «получить максимальный экономический результат с каждого кубометра». Современные системы орошения, цифровой учёт, контроль утечек, прогнозирование засух, более рациональный выбор сельскохозяйственных культур и повторное использование очищенной воды могут оказаться не менее важными, чем строительство новых водохранилищ. В конечном счёте вода должна начать восприниматься не как бесконечный природный ресурс, а как экономический актив, эффективность которого необходимо измерять.

Есть и ещё один аспект, который нельзя оставлять за рамками разговора, — трансграничный характер водных ресурсов. Если значительная часть речного стока формируется за пределами Азербайджана, страна объективно зависит от состояния бассейнов Куры и Араза и от процессов, происходящих выше по течению. Поэтому долгосрочная водная безопасность неизбежно связана с региональным сотрудничеством, обменом гидрологической информацией, прогнозированием и рациональным использованием трансграничных вод. В этом отношении вода постепенно приобретает ту же стратегическую особенность, которую когда-то приобрели энергетические ресурсы: её значение выходит далеко за пределы одной отрасли.

И всё же говорить, что «вода станет новой нефтью», нужно осторожно. Вода не является товаром, который можно просто поставить рядом с нефтью в экономической таблице. Её значение гораздо фундаментальнее: без воды невозможно сельское хозяйство, промышленность, города и сама жизнь. Поэтому настоящая ценность воды заключается не в её экспортной стоимости, а в способности государства гарантировать её доступность и качество для экономики и населения. Именно поэтому сегодняшние инвестиции в водную инфраструктуру можно рассматривать как инвестиции не только в экологию, но и в экономическую безопасность будущего Азербайджана.

Азербайджан уже проделал огромный путь от страны, где нефтяные доходы были главным двигателем модернизации, к государству, которое одновременно развивает транспорт, энергетику, цифровую инфраструктуру, промышленность и ненефтяной сектор. Теперь перед этой моделью появляется новая задача — научиться управлять самым ограниченным ресурсом, который невозможно заменить ни нефтью, ни газом, ни инвестициями. После нефтяной эпохи стране понадобится не только новая экономика, но и новая культура использования воды. И если сегодня начать относиться к каждому кубометру как к стратегическому ресурсу, то водный вызов может стать не слабым местом Азербайджана, а ещё одной областью технологической и инфраструктурной модернизации.

Агиль Гахраманов