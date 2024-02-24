Добавление лимона в воду вряд ли поможет похудеть, но сам факт употребления большего количества воды может способствовать снижению веса. Об этом сообщает Health.com.
Тем не менее одно японское исследование 2008 года связало антиоксиданты в лимоне с меньшим увеличением веса. В целом употребление большего количества воды связано с повышенной сытостью, потерей веса и более здоровым метаболизмом. Увеличение гидратации также было связано с более здоровым составом тела и меньшей окружностью талии.
Исследование 2021 года показало, что у участников, которые пили 250 миллилитров лимонного сока, наблюдался меньший всплеск уровня сахара в крови после еды по сравнению с людьми, которые пили такое же количество чая или воды. Наконец, лимон содержит витамин С. В исследованиях на мышах и с участием людей было доказано, что более высокое потребление витамина С с пищей связано с низким риском метаболического синдрома при ожирении.