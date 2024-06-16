42-летняя принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон) впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно о том, что она проходит химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.
Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III (его настоящий день рождения 14 ноября).
Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.
Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.
«Впереди еще долгий путь», — сказала она.
Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.
«Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена», — призналась она.
Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают «хорошие дни» и «плохие дни».
«Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится», — пояснила она.
В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет. (bbc.com)