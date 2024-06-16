Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.

Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

«Впереди еще долгий путь», — сказала она.

Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.

«Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена», — призналась она.

Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают «хорошие дни» и «плохие дни».

«Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится», — пояснила она.

В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет. (bbc.com)