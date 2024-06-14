Принцесса Уэльская Кэтрин, жена наследника британского престола принца Уильяма, заявила, что готова снова принимать участие в публичных мероприятиях. Уже в ближайшую субботу, 15 июня, она посетит церемонию выноса знамён в честь официального дня рождения британского короля.

Кэтрин, урождённая Кейт Миддлтон, не появлялась на публике в этом году после того, как врачи диагностировали у неё рак. Теперь она сказала, что лечение идёт успешно, и она возвращается к своим светским обязанностям.

Принцесса сообщила, что ей ещё несколько месяцев предстоит бороться с болезнью, но прогресс уже заметен. Она проходит курсы химиотерапии, и хотя её самочувствие не всегда идеально, она благодарна многочисленным британцам и людям из других стран, которые присылают ей и её семье письма поддержки.

42-летняя Кэтрин появится в субботу на церемонии выноса знамён и военном параде в карете вместе со своими тремя детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Об онкологическом заболевании принцессы Уэльской стало известно в январе. Она сообщила, что перенесла операцию на брюшной полости, и что далее ей предстоит химиотерапия. До этого она некоторое время не появлялась на публике, что породило множество слухов. (svoboda.org)