В мире снова начали появляться загадочные блестящие монолиты. Второй монолит в этом году появился невдалеке от Лас-Вегаса, а предыдущий – в английском Уэльсе, пишет focus.ua со ссылкой на Futurism.

Объект с зеркальной поверхностью появился в пустыне в примерно 30 км к северу от Лас-Вегаса. Он стал вторым монолитом, который появился в данном регионе.

Первый монолит был найден в этом же районе в ноябре 2020 года, тогда артефакт появился в самом центре Лас-Вегаса возле известного пешеходного центра на Фремонт-стрит. Это произошло сразу после того, как в Пустыне Юты появился самый первый и самый знаковый монолит.

До сих пор неизвестно, кто устанавливает блестящие монолиты по всему миру и какой в этом смысл. Но стоит отметить, что в прошлый раз именно так и началось «нашествие монолитов», которое распространилось по всему миру.

В Управлении полиции Лас-Вегаса заявили, что сотрудники поисково-спасательных служб заметили светоотражающую колонну возле Гасс-Пика – места, откуда открывается захватывающий вид на долину региона.

С 2020 года десятки блестящих монолитов появились в США, Европе и Азии, они были демонтированы вскоре после обнаружения. До сих пор ведутся споры о том, кто может устанавливать эти монолиты по всему миру, и что они могут значить. Правда, сложно представить, чтобы все монолиты были установлены всего одним человеком или группой людей.

Несколько лет назад художник Мэтти Мо взял на себя ответственность за монолит из Юты – первую из найденных структур. После сделанного заявления Мо начал продавать копии монолитов по 45 тыс. долларов за штуку. В конце концов Мо пришлось признать, что на самом деле не он устанавливал монолиты, но хотел привлечь внимание прессы.

Таким образом личности людей, стоящих за установкой монолитов, остаются неизвестными.