Самый масштабный в истории Китая военный парад был организован по всем правилам пропагандистского искусства. Там были явлены беспрецедентная военная мощь и нерушимое единство союзников, послан четкий сигнал потенциальным противникам и собственному народу – и все это под лозунгом о стремлении Китая к соблюдению международных принципов мирного сосуществования, справедливости и законности. Но ко всем подобным заявлениям у экспертов есть серьезные вопросы.

Военный парад в Пекине номинально был приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны. Но в лучших советских традициях он был преподнесен как «неостановимое» возрождение Китая. Это возрожденное величие основано в том числе на том, что Китай якобы был одной из главных сил, обеспечившей победу в, как это там называют, «Мировой войне против фашизма». «Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, игра с выигрышем или нулевой суммой», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед толпой из более чем 50 000 зрителей, добавив, что китайский народ «твердо стоит на правильной стороне истории».

На параде впервые была продемонстрирована «ядерная триада» — ракеты с ядерными боеголовками, запускаемые с моря, суши и воздуха. Государственное информагентство «Синьхуа» назвало его стратегическим «козырем», призванным защищать суверенитет и достоинство Китая. Также впервые была показана межконтинентальная стратегическая ядерная ракета Dongfeng-5C, способная, по утверждению «Синьхуа», поразить любую цель на Земле. Комментатор парада назвал ее средством устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете (цитата по «РИА Новости»).