Самый масштабный в истории Китая военный парад был организован по всем правилам пропагандистского искусства. Там были явлены беспрецедентная военная мощь и нерушимое единство союзников, послан четкий сигнал потенциальным противникам и собственному народу – и все это под лозунгом о стремлении Китая к соблюдению международных принципов мирного сосуществования, справедливости и законности. Но ко всем подобным заявлениям у экспертов есть серьезные вопросы.
Военный парад в Пекине номинально был приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны. Но в лучших советских традициях он был преподнесен как «неостановимое» возрождение Китая. Это возрожденное величие основано в том числе на том, что Китай якобы был одной из главных сил, обеспечившей победу в, как это там называют, «Мировой войне против фашизма». «Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, игра с выигрышем или нулевой суммой», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед толпой из более чем 50 000 зрителей, добавив, что китайский народ «твердо стоит на правильной стороне истории».
На параде впервые была продемонстрирована «ядерная триада» — ракеты с ядерными боеголовками, запускаемые с моря, суши и воздуха. Государственное информагентство «Синьхуа» назвало его стратегическим «козырем», призванным защищать суверенитет и достоинство Китая. Также впервые была показана межконтинентальная стратегическая ядерная ракета Dongfeng-5C, способная, по утверждению «Синьхуа», поразить любую цель на Земле. Комментатор парада назвал ее средством устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете (цитата по «РИА Новости»).
Китай отказывается участвовать в переговорах о нераспространении ядерного оружия и в последние три года был мировым лидером по темпам наращивания его арсенала, оценивает Стокгольмский институт изучения проблем мира (SIPRI). За 2024 год армия КНР получила около 100 новых ядерных боеголовок, а по сравнению c 2020 годом ее арсенал вырос практически вдвое до 600 боеголовок.
Важное место на параде занимали виды вооружений с новыми технологиями – лазерными, гиперзвуковыми, сверхзвуковыми, автономными, а также беспилотными, которые могут оказаться особенно полезны в будущей войне за Тайвань, отмечает Financial Times.
Представители морских держав, сыгравших главную роль в победе на Тихом океане и обеспечивших поражение Японии – США, а также Великобритании, на параде не присутствовали.
Неизвестно, насколько эффективно вся продемонстрированная техника может быть применена на поле боя, ведь НОАК не участвовала в полномасштабных военных действиях с 1979 года, добавляет Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы международных исследований Раджаратнама в Сингапуре:
«Парад ничего не говорит нам о том, способна ли армия эффективно интегрировать и эксплуатировать эти системы вооружений, в достаточной ли мере подготовлены для этого солдаты. И руководят ли этими солдатами офицеры, способные действовать в условия хаоса и сложностей современной войны». (moscowtimes.ru)