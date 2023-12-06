Государственный таможенный комитет вновь обеспокоен ограничением беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Ведомство выступило с заявлением, что не собирается этого делать, но в средствах массовой информации об этом периодически дискутируют.

Последнее время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации ведутся дискуссии о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов, заявляет Управление прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Такие утверждения не имеют под собой никаких оснований, — говорится в недавнем сообщении таможни. — Любые изменения правил ввоза в страну товаров, не предназначенных для личного пользования гражданами, то есть для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения».

Как отмечает в беседе с эксперт по информационно-коммуникационным технологиям Осман Гюндюз, таможенный лимит снова на повестке обсуждений, а значит, заинтересованные в этом лица вновь активно борются за его сокращение. «Будет ли снова понижен беспошлинный лимит для товаров для личного пользования и чем закончится эта кампания? Полагаю, для ответа на этот вопрос стоит приглядеться к недавней истории постепенного уменьшения стоимостного порога ввозимых товаров, выше которого приходится оплачивать таможенный сбор».

Первый шаг в этом направлении последовал десять лет назад, напомнил аналитик. Решением Кабинета Министров №305 от 2013 года был введен лимит на беспошлинный ввоз. Общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию страны один раз в течение каждого календарного месяца и в льготном порядке была установлена в 1500 долларов. Новые таможенные реалии не обошли стороной электронную торговлю. Общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30-ти дней на таможенную границу республики посредством международных посылок или компаний-перевозчиков на имя одного физического лица составила 1000 долларов. Но этим дело не закончилось. Уже через два года, в 2015 году Государственный таможенный комитет обратился к правительству с просьбой снизить этот лимит до 150 долларов. Начались серьезные дискуссии.

«Тогда Минэкономики и Министерство транспорта, связи и высоких технологий дали отрицательное заключение на это предложение, и ГТК своего не добилось, — говорит О. Гюндюз. – Примечательно, что на этом фоне в октябре того же года глава государства распорядился повысить упомянутый лимит до 10 тыс. долларов. Покровительствующие местной розничной торговле и лоббирующие эти ограничения олигархи и бизнес, едва оправившись от шока, снова перешли в наступление. Они принялись влиять на таможенный комитет и другие связанные с ним структуры, добиваясь отмены указа».

После этого 21 августа 2020 года правительство меняет свое решение, принятое в 2013 году. Кабинет министров вносит поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей». В результате беспошлинный провоз через границу ограничили суммой 800 долларов, а льготный порог для электронной торговли составил 300 долларов. Но и это не останавливает круги, заинтересованные в сужении льготного лимита.

«Последние годы некоторые ассоциации местных предпринимателей проводят встречи с представителями различных министерств, налоговых и таможенных органов, оказывают влияние на иные СМИ и телеканалы, — говорит эксперт. – Они пытаются сформировать общественное мнение, что якобы действующие ограничения сдерживают развитие предпринимательства и беспошлинный порог для товаров, которые ввозятся гражданами для собственных нужд, следует дальше ограничивать».

По мнению аналитика, в сложившейся ситуации правительству лучше заняться более насущными проблемами, а не таможенном лимите, сокращение которого постоянно лоббируют заинтересованные в этом лица. Речь идет о развитии деловой среды, более эффективной таможенной и налоговой политике, достижении прогресса в сфере электронной коммерции. «Надеюсь на то, что профильные ведомства дадут отрицательное заключение по этой инициативе», — подытожил О.Гюндюз.