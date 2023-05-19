Введено временное ограничение на ввоз перца и киви из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности АР (АПБА).

Было отмечено, что по результатам проведенной экспертизы в 19 партиях перца и 34 — киви, импортированных в нашу республику иранскими компаниями, были обнаружены карантинные вредители — вирус бурой (коричневой) морщинистости плодов и тутовая щитовка соответственно.

АПБА сообщает, что структура направила уведомления в Национальную организацию по карантину и защите растений Ирана в связи с выявленными случаями, и ей было предложено провести расследование несоответствий и сообщить о результатах.

Наряду с этим, в образцах перца, ввезенных из Ирана в нашу страну азербайджанскими компаниями-импортерами, также были повторно выявлены вредные организмы.

В связи с выявленными обстоятельствами с 17 мая агентство ввело временное ограничение на импорт в нашу республику продукции из перца и киви девятью иранскими и восемью азербайджанскими компаниями.

АПБА продолжает мероприятия по фитосанитарному контролю, направленные на предупреждение массового распространения вредных организмов на растениях и продуктах растениеводства и охрану здоровья населения.