Неизвестные хакеры могли похитить данные примерно 13 тыс. сотрудников полиции префектуры Сайтама, примыкающей к Токио с севера. Об этом официально сообщило местное полицейское управление.

Похищены могли быть, в частности, личные адреса электронной почты и телефонные номера сотрудников. Утечка произошла из-за хакерской атаки, которая вывела из строя работу компании Arcadia. По контракту с правительством Японии она собирает и распространяет оперативную информацию органов местного самоуправления о стихийных бедствиях. Компания обслуживала 875 этих структур, а также, как теперь выяснилось, и органы полиции.

В худшем случае из-за атаки хакеров могли быть похищены более 3,1 млн адресов электронной почты граждан, а также неустановленное количество телефонных номеров. Как сообщается, министерство по административным делам и коммуникациям потребовало детальный отчет об инциденте.