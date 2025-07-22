Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Как сообщает gazeta.ru, по версии следствия, они передавали информацию ограниченного доступа, которая «затем публиковалась на одном из каналов мессенджера «Телеграм».

В рамках уголовного дела прошли обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Напомним, что утром российские силовики провели обыски в офисе популярного телеграм-канала «База». Полиция и ОМОН также провели обыски в квартире главреда «Базы» Глеба Трифонова.

Сотрудники издания, находящиеся в офисе, и главред перестали выходить на связь. Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным «Базы», речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов.