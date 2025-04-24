Москва нацелена на продолжение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает признание российской юрисдикции над Крымским полуостровом. В ответ Песков заявил, что не хочет и не может оценивать какие-либо утечки информации, касающиеся «предполагаемых деталей предполагаемого плана».

«Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования [украинского кризиса] и ценим посреднические услуги американской стороны», — добавил пресс-секретарь.