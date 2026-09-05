Пока разговора о новых инициативах по урегулированию конфликта в Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив слова президента США Дональда Трампа.

«Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет, это было заявление президента США»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, предложение его представителей не будет новым и касается прекращения огня.

Ранее Песков заявил, что Россия и Украина договорились о краткосрочном прекращении огня по столицам двух стран в связи с визитом в регион американской делегации в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Он подтвердил, что данный режим прекращения огня будет действовать с 5 по 8 сентября.

«Президент РФ Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву», — отметил Песков.