В России проживают представители более ста национальностей, которых власти и медиа-пропаганда пытаются представить как единую семью. Особенно градус агитки о братской нерушимости всех национальностей повысился после начала войны в Украине.

С утра до вечера по российским каналам крутят рекламные ролики, призывающие присоединиться к СВОим (своего рода игра слов), а за кадром звучат молитвы: русские молятся на русском языке, мусульмане на арабском, даже звучат буддистские молитвы.

Посыл ясен: мол, вне зависимости от национальности и вероисповедания граждане РФ просят у Всевышнего победы на поле брани.

Только все эти пропагандистские ролики не значат ровным счетом ничего для тех, кто знаком с реалиями, царящими в российском обществе. Испокон веков в РФ, как минимум, на бытовом уровне граждан разделяли на две категории: лица славянской внешности и остальные.

Большинство «белых» россиян относятся к выходцам с Кавказа или других регионов страны пренебрежительно, даже презрительно, несмотря на то, что последние являются такими же гражданами страны, как и представители так называемой «титульной нации». Видимо, великорусский шовинизм передается на генном уровне.

Вот самый свежий пример «русской толерантности» — недавний вопиющий и позорный инцидент со студентами Московского финансово-юридического университета при правительстве Российской Федерации – этническими азербайджанцами.

Напомним, что 14 ноября проходил студенческий фестиваль под названием «Моя Родина: большая и малая». В рамках этого фестиваля, с целью поддержки азербайджанского клуба МФЮУ, в нем приняли участие студенты из других университетов, представляющие азербайджанскую диаспору.

Среди гостей были также студенты МФЮУ. Впрочем, не только азербайджанские студенты, но и представители других народов, обучающихся в данном вузе, представляли на мероприятии свои выступления.

Выйдя из зала, студенты с флагом Азербайджана спускались вниз по лестнице, выкрикивая «Яшасын Азербайджан!» — «Да здравствует Азербайджан!».

И вот спустя два дня сети облетело видео с наложенным звуком, на котором студенты, якобы, кричали «Аллах акбар!» и «Режь русню!». Особенно в этом грязном деле постарались телеграмм-помойки шовинистического толка.

Одним словом, из ничего была организована омерзительная провокация, и данным вопросом заинтересовались в Следственном комитете РФ. Было начато расследование.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

То есть наличие российского гражданства не имеет никакого значения, если у тебя несколько иной цвет кожи или разрез глаз, чем у «белых» россиян. Определяющим фактором является внешность, а не паспорт Российской Федерации. А теперь представьте, если граждане РФ испытывают прессинг у себя на Родине, то каково приходится трудовым мигрантам?

Случаев давления на трудовых мигрантов или гастарбайтеров в РФ «вагон и маленькая тележка». Напомним, лишь последний случай, после которого и так нелегкая жизнь гастарбайтеров стала почти невыносимой.

Речь идет о теракте в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана. После теракта власти России начали еще больше ограничивать права мигрантов.

В частности, в Госдуму внесли несколько законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию.

И вот на фоне, мягко говоря, недружелюбных настроений в российском обществе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с неожиданным заявлением.

«Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации. Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал он.

По его словам, «чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки». «Мы их только приветствуем»,- подчеркнул Песков.

Что это – черный юмор Пескова или верх лицемерия? Власти России не способны обеспечить безопасность собственных граждан, а Песков зазывает трудовых мигрантов. Или он таким образом пытается продемонстрировать толерантность политического истеблишмента? Сложно сказать, чужая душа – потемки.

И последнее. Возвращаясь к теме с азербайджанскими студентами МФЮУ, отметим, что Следственный комитет России не выявил признаков экстремизма в их лозунгах. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам Петренко, следователь столичного управления СК вместе с переводчиком проанализировали видеозаписи с участием студентов, на которых были зафиксированы их действия.

«Призывов экстремистского характера в их высказываниях не обнаружено», — отметила она.

Ну что же, хоть на этом спасибо. Но мы были бы еще более благодарны, если СК возбудил уголовное дело против тех, кто распространил фейки о наших студентах, которые могли бы им дорого обойтись. Или на «белых» закон не распространяется?