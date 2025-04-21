Вот в чем нашим городским чиновникам не откажешь, так это в черном юморе. Умеют они преподнести проблему таким образом, что в недавнем, очередном потопе, обрушившемся на Баку, никто не виноват. Почти никто не виноват.

Отдадим должное главе исполнительной власти нашей столицы Эльдару Азизову за его мужество признать тот факт, что ливня в Баку не избежать.

«Мы заранее получили предупреждение о сильных ливнях, которые прошли в столице 15–16 апреля. Однако существующая система отвода дождевых вод не смогла в полной мере справиться с современными климатическими вызовами», — сказал Эльдар Азизов.

Он отметил, что насосные станции оказались чрезмерно перегружены, а трубопроводы утратили необходимую пропускную способность, а это говорит о том, что городская инфраструктура — в первую очередь система канализации — требует новых подходов.

Как отметил Эльдар Азизов, сразу после природного бедствия, произошедшего в октябре прошлого года, была оперативно проведена встреча с руководителями ответственных и профильных структур.

Азизов также сообщил, что недавно, в ответ на запрос Исполнительной власти города Баку, Объединённая служба водоснабжения крупных городов, действующая при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, предоставила информацию о том, что уже начата подготовка необходимого проекта по модернизации системы отвода дождевых вод в столице.

«По предварительным оценкам, реализация этой программы займёт как минимум два года», — отметил он.

Начнем, пожалуй, с конца не совсем оптимистичного заявления главы ИВ Баку.

Бакинцы, а также гости нашего города, которым «посчастливилось» в период дождей быть в столице Азербайджана, запасайтесь кирзовыми сапогами, водонепроницаемым плащом, на худой конец, и калоши сойдут.

Нас ожидают два «веселых» года, когда небесам вздумается извергнуть воду: в октябре, в апреле. Да и какая разница, все равно мы не готовы к «вражески настроенному» климату.

Далее. Сам городской голова говорит, что гидрометцентр заранее предупредил. Так в чем же проблема? «Предупрежден, значит вооружен». К сожалению, в азербайджанской реальности этот тезис не работает. У нас все иначе: «Авось пронесет». Не пронесло.

Ну, и последнее. Азербайджан в одиночку решил сложную геополитическую проблему регионального характера, раз и навсегда покончив с армянским сепаратизмом на наших землях. За сутки с «осиным гнездом» в Карабахе было покончено.

А вот с периодическим потопом мы справиться не можем. Будем ждать. В запасе еще есть два года…