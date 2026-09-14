Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать отставку генпрокурора Руслана Кравченко.

Как сообщает #, об этом Зеленский написал на своем канале в Telegram.

«У этого Генерального прокурора (Руслана Кравченко — ред.) есть только один путь — увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», — написал президент.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в соцсетях сообщил, что голосование по вопросу отставки Руслана Кравченко состоится на пленарном заседании Верховной Рады 15 сентября.

Кравченко, в свою очередь, сообщил, что находится в зарубежной командировке.

«Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины», — написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Офис Генпрокурора сообщил в понедельник, что Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу.

«Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде», – написал Кравченко.

Кроме того, по его словам, второе подписанное им подозрение касается лица из ближайшего окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко – за влияние на судей ВАКС, предложение им неправомерной выгоды и содействие в уклонении от мобилизации.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в своем заявлении отмечают, что расценивают как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы заявление Кравченко о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и доверенному лицу руководителя САП Александра Клименко.

Центр противодействия коррупции со своей стороны заявил, что Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ в обмен на возможность сбежать за границу.

«Кравченко в обмен на возможность сбежать за границу подписал подозрение в адрес директора НАБУ. Руслан Кравченко перед тем, как выехать за границу, записал видео о якобы совершенных преступлениях директором НАБУ и лицом, близким к руководителю САП. По информации ЦПК, сегодня ночью Кравченко выехал за границу», – говорится в сообщении Центра.