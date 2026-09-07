Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального прокурора Руслана Кравченко.
«Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния», — заявил Кравченко. Он подчеркнул, что его позиция по поводу выдвинутых обвинений не изменилась.
Генпрокурор поблагодарил коллег, честно выполняющих свою работу — тех, кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.
По его словам, эта работа ни в коем случае не должна обесцениваться.
Кравченко поблагодарил президента и Верховную Раду за доверие и попросил принять его увольнение.
Ранее генпрокурор комментировал саму возможность уйти с должности — заявлял, что самостоятельно увольняться не планирует, однако готов подчиниться решению Рады, если оно будет.
До этого он отреагировал на собственное появление в пленках НАБУ, опроверг обвинения в возможном «крышевании» мошеннических колл-центров, а также отрицая всякую связь с сейфом с деньгами, поездками семьи, покупкой ноутбука или ремонтом дома в Козине.
Само дело касается спецоперации НАБУ и САП под названием «Карфаген», в рамках которой расследуют крышевание незаконных колл-центров и легализацию полученного от них имущества.