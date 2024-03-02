8 марта в Баку состоится вечер поэзии и автограф сессия Дмитрия Кравченко и Ксении Кеслер.

Как сообщает #, большой поэтический вечер «Струны твоей души» будет представлен на сцене Оперной студии.

Дмитрий Кравченко — один из самых популярных современных поэтов с аудиторией более 2 млн подписчиков. Автор 7 книг и самый продаваемый поэт России в 2023 году. Руководитель проекта «ЛитГост».

Его стихи проникают глубоко в душу уже с первых слов, а бархатный голос заставляет тексты играть новыми красками.

На концерте публика услышит как авторские стихотворения, так и произведения классиков: Есенина, Маяковского, Пастернака и др.

Ксения Кеслер — имя, которое знают миллионы. Девушка известна в сети как мотиватор, певица и поэтесса самых пронзительных стихотворений. Ксения стала вдохновением в социальных сетях для многих людей.