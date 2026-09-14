Сербия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах торговли, инвестиций, культуры, образования и туризма.

Как сообщает # со ссылкой на пост президента Сербии Александра Вучича в Instagram, об этом он заявил новому послу Азербайджана в Белграде Тахиру Тагизаде, принимая его верительные грамоты.

Президент Вучич отметил, что о тесных связях между Белградом и Баку свидетельствуют интенсивный политический диалог и частые встречи представителей двух стран на всех уровнях.

«Я пожелал удачи новоназначенному послу Азербайджана и выразил уверенность, что и в период его мандата продолжится динамичное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между нашими странами, которые дополнительно укрепляет взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности как одной из основ взаимного доверия», — написал президент Сербии.

Он подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград, в рамках которого состоялось первое заседание Совета стратегического партнерства, открыл новую страницу в двусторонних отношениях.

«Наряду с сильным партнерством в сферах энергетики и инфраструктуры я подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, культура, образование и туризм, а также особо выразил благодарность Азербайджану за подтверждение участия в предстоящей выставке EXPO 2027 в Белграде», — отметил А.Вучич.

Напомним, что сегодня президент Сербии Александр Вучич принял верительные грамоты посла Азербайджана Тахира Тагизаде.