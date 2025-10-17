Украинский лидер Владимир Зеленский в США провел встречу с представителями компании Raytheon, которая производит ЗРК Patriot. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Обсудили возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства», — отметил украинский лидер.

Кроме того, Президент Украины провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin и обсудил с ними потенциал сотрудничества и возможности усиления защиты Украины.

«Президент проинформировал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16. Представители Lockheed Martin рассказали о производственных возможностях компании», — говорится в сообщении.