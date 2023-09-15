Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай вводит санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin в связи с поставками вооружений Тайваню.

«Китай решил ввести санкции против двух упомянутых выше оборонных компаний США», — заявила она.

При этом, конкретные санкционные меры представитель китайского внешнедипломатического ведомства не обозначила.

Дипломат отметила, что Lockheed Martin и Northrop Grumman участвовали в поставках американского оружия Тайваню.

Мао Нин добавила, что китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.