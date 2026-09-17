Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна активизирует действия своих воздушных сил на фоне провокаций со стороны России.

Об этом Косиняк-Камыш заявил в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».

В частности, в Польше планируют увеличить количество самолетов F-16 и вертолетов, чтобы усилить потенциал ПВО.

«После последних российских провокаций и актов агрессии я принял решение о расширении защиты нашего воздушного пространства. Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, включая самолеты F-16 и вертолеты», – написал Косиняк-Камыш.

По словам министра обороны Польши, также в правительстве решили усилить системы реагирования на угрозы на территории всей страны.

«Последние недели показали, что провокации со стороны России принимают различные формы и представляют угрозу в местах, которые до сих пор считались безопасными. Польша постоянно отслеживает ситуацию на восточной границе. Мы также укрепляем системы быстрого реагирования на угрозы на территории всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.