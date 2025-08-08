В Вашингтоне усилят присутствие сотрудников правоохранительных органов на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на экс-сотрудника департамента госэффективности (DOGE) Эдварда Користина.

Об этом пишет гакзета Hill со слов пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт.

«Президент Дональд Трамп отдал распоряжение об увеличении присутствия федеральных правоохранительных органов, чтобы защитить граждан. С сегодняшнего вечера злостные преступники больше не найдут убежища в округе Колумбия», — сказала она.

По данным издания, усиление присутствия правоохранителей в городе продлится семь дней.

Между тем, телеканал CNN сообщил о том, что федеральные агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), ФБР, нацгвардии и МВД уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.

По данным издания, эти меры коснутся более десятка различных ведомств, включая ФБР, ICE.