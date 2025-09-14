Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил о некотором снижении уровня преступности в Мемфисе благодаря непрерывной работе ФБР на протяжении пяти месяцев.

«Единственная причина, по которой преступность в Мемфисе несколько снизилась, заключается в том, что ФБР и другие сотрудники федерального правительства по моему указанию работали там в течение пяти месяцев», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент уточнил, что показатели преступности, с которыми начинали работу представители ведомств, были «совершенно ужасными». Та же ситуация, по его словам, наблюдалась в Чикаго и Лос-Анджелесе, однако он заверил, что настоящая работа по снижению преступности только началась.