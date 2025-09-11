Белый дом обвинил политиков Демократической партии США и их сторонников в поддержке преступности на фоне убийств американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.

«Демократы за преступность. Точка», — говорится в сообщении, опубликованном в официальным аккаунте Белого дома в X.

В выложенном Белым домом посте также представлены заголовки американских СМИ, в которых перечисляются резонансные преступления последних месяцев, в том числе массовые убийства, и критикуется неспособность демократов должным образом реагировать на криминал. Отдельно в сообщении выделяется заголовок об убийстве Заруцкой.