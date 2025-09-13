Убийство 23-летней беженки из Украины Ирины Заруцкой в Северной Каролине в прошлом месяце подняло волну возмущения по поводу преступности в США.

Транспортное управление города Шарлотт опубликовало видеозапись, на которой видно, как Заруцкая сидит в вагоне поезда, когда на нее сзади нападает мужчина и наносит несколько ударов ножом. Судя по всему, эта атака была беспричинной.

Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, обвиняется в убийстве первой степени. Шокирующее видео распространилось в соцсетях и привлекло внимание блогеров, комментаторов и политиков.

Мэр Шарлотта Виола Лайлс назвала убийство «трагическим провалом судей» — обвиняемый неоднократно был судим, но выходил на свободу — и пообещала направить больше полицейских на объекты общественного транспорта.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на убийство Заруцкой: он назвал произошедшее «ужасным» и передал семье украинки слова соболезнования и поддержки.

«Есть злые люди. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы не справимся — у нас не будет страны», — сказал он.