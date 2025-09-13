Убийство 23-летней беженки из Украины Ирины Заруцкой в Северной Каролине в прошлом месяце подняло волну возмущения по поводу преступности в США.
Транспортное управление города Шарлотт опубликовало видеозапись, на которой видно, как Заруцкая сидит в вагоне поезда, когда на нее сзади нападает мужчина и наносит несколько ударов ножом. Судя по всему, эта атака была беспричинной.
Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, обвиняется в убийстве первой степени. Шокирующее видео распространилось в соцсетях и привлекло внимание блогеров, комментаторов и политиков.
Мэр Шарлотта Виола Лайлс назвала убийство «трагическим провалом судей» — обвиняемый неоднократно был судим, но выходил на свободу — и пообещала направить больше полицейских на объекты общественного транспорта.
Президент США Дональд Трамп также отреагировал на убийство Заруцкой: он назвал произошедшее «ужасным» и передал семье украинки слова соболезнования и поддержки.
«Есть злые люди. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы не справимся — у нас не будет страны», — сказал он.
Возмущенные дискуссии по поводу убийства Заруцкой проходят на фоне угроз Трампа зачистить преступность в городах, управляемых демократами.
В онлайн-некрологе, опубликованном семьей Заруцкой, говорится, что в 2022 году девушка вместе с родными бежала от войны в Украине и «быстро включилась в новую жизнь в США».
В нем также сказано, что Заруцкая была «одаренной и увлеченной художницей», любила животных и «была счастливее всего, когда была окружена семьей и близкими».
«Ее уход оставляет глубокую пустоту, но память о ней навсегда останется в сердцах тех, кто ее любил», — говорится в некрологе.
Губернатор Северной Каролины Джош Стайн заявил, что его «потрясли» кадры убийства Заруцкой.
Республиканцы и правые комментаторы поставили под сомнение роль судебной системы в этом деле, в том числе задались вопросом: почему Браун находился на свободе, несмотря на сообщения о его обширном криминальном прошлом.
По данным, полученным CNN, он был осужден за вооруженное ограбление, кражу и проникновение со взломом и провел восемь лет в тюрьме. По сообщениям СМИ, Браун также страдает психическими расстройствами и является бездомным.
В своем заявлении мэр Шарлотта отметила, что властям необходимо найти решение «для борьбы с рецидивистами, которые не несут ответственности за свои действия, а также с теми, кто не может получить лечение от психических заболеваний и оказывается на улицах».
Мать подозреваемого, пожелавшая остаться неназванной, заявила местному телеканалу WSOC-TV, что, по ее мнению, нападение можно было предотвратить. (bbc.com)