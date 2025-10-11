Фотожурналист и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон сделал фотографию президента Дональда Трампа в тот момент, когда он сел перед зажжённой лампой с золотым орлом, за счет чего создалась иллюзия, будто у главы США выросли «дьявольские рога», пишет ирландский таблоид Irish Star.
Опубликовал снимок политтехнолог Кит Эдвардс.
«Только что вышло новое изображение Трампа с дьявольскими рогами», — подписал фото Эдвардс.
«Фотография президента Дональда Трампа , на которой он выглядит так, будто из его головы торчат «дьявольские рога», стала поводом для множества шуток в интернете, некоторые называют ее «предупреждением от Бога»», — говорится в сообщении издания.