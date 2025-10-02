Оговорка президента США Дональда Трампа о мирном разрешении конфликта между Албанией и Азербайджаном, стала поводом для шутки от албанского премьера Эди Рамы, пишет Politico. Как отмечает издание глава Белого дома не раз путал балканское государство с Арменией.

«Вы должны извиниться… перед нами за то, что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама французскому президенту Эмманюэлю Макрону во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Стоявший рядом глава Азербайджана Ильхам Алиев рассмеялся. Лидер Франции в шутку ответил, что ему жаль, что он не поздравил страны с урегулированием конфликта.

В сентябре Дональд Трамп оговорился , назвав Армению — Албанией, и заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и «Албанией», в то время, как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте. А во время встречи с британским премьером Киром Стармером назвал Азербайджан — Абердин-Байджаном, а Армению снова Албанией.