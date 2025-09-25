Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ждет двусторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он считает, что возраст обоих лидеров не позволит перерасти встрече в словесную перепалку наподобие той, которая произошла с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне в феврале.

«Трампу в июне следующего года будет 80 лет. Мне уже в октябре этого года исполнится 80 лет. <…> В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток», — заявил бразильский лидер в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Президент заверил, что будет относиться к Трампу «с уважением, которого заслуживает лидер Соединенных Штатов». «А он, безусловно, отнесется ко мне с уважением, которого заслуживает президент Федеративной Республики Бразилии. Так и пройдет эта встреча. Двое 80-летних лидеров, <…> которые при этом чувствуют себя очень молодыми», — заключил Лула да Силва.