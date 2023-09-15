Россия последовательно будет работать с Баку и Ереваном, рассматриваются различные варианты урегулирования ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что недавно партия продовольственного груза была поставлена в Карабахский регион благодаря усилиям России.

12 сентября грузовик с продовольственными и непродовольственными товарами, отправленный Российским обществом Красного Креста (РОКК) армянским жителям Карабаха, прибыл в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.