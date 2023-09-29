Работа российских миротворцев на территории Азербайджанской Республики (АР) будет предметом обсуждений с официальным Баку.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков.

«Пока вряд ли кто-то ответит на этот вопрос, поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории АР. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российской миротворческой миссии в связи с прекращением существования так называемой «Нагорно-Карабахской республики».

Кроме того, представитель главы российского государства добавил, что развитие транспортных коммуникаций и логистики важно для РФ, Республики Армения (РА) и АР, Москва надеется на продолжение этой работы.

«Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для РФ. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», — отметил он.

По словам Пескова, вопрос подписания мирного договора между АР и РА остается актуальным, несмотря на решение о прекращении существования сепаратистской структуры.