«Анкориджские договоренности», которые, как считают в Кремле, были достигнуты между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе 2025 года, перестали действовать, заявил советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. «Так называемый «анкориджский компромисс» окончательно мертв. Мы можем перестать беспокоиться об этом. С этим покончено», — сказал он на 22-м «Ялтинском форуме», проходившем в Киеве в конце прошлой недели (цитата по BBC).

Параметры «анкориджских договоренностей» до конца не известны. Считается, что это неформальный план по завершению войны в Украине, контуры которого Трамп и Путин обсуждали на военной базе в Анкоридже (Аляска). Кремль настаивал на том, что в рамках этого плана ему должен быть передан весь Донбасс в обмен на «заморозку» линии фронта на юге Украины. По словам Пауэлла, Москва больше не утверждает, будто США согласились с тем, что Киев по итогам переговоров в Анкоридже должен отказаться от территорий и надежд на членство в НАТО.

Советник британского премьера добавил, что это открывает возможность для поиска реальных способов мирного урегулирования через переговоры, «вместо того чтобы просто ждать, пока украинский народ передаст территорию, которые россияне так и не смогли завоевать». «Стратегия состоит в том, чтобы оказать достаточное давление, чтобы [Путин] захотел вступить в переговоры», — подчеркнул Пауэлл.

Он также отметил, что Трамп сейчас «не склоняется в сторону Путина так, как раньше». «Он видит, что дела в Украине идут лучше… Я думаю, это действительно большое преимущество», — сказал представитель Британии.

Суть договоренностей на Аляске в Кремле никогда не конкретизировали. Источники Bloomberg рассказывали, что Путин исходил из полученного от Трамп согласия на полную сдачу Украиной Донбасса, а по данным собеседников The Washington Post, президент РФ требовал передачи под российский контроль всех четырех областей Украины, которые были аннексированы в 2022 году.

В Вашингтоне при этом отрицают наличие каких-либо итоговых договоренностей в Анкоридже и заявляет лишь о выдвинутых предложениях.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе переговоров «по-пацански» российская сторона «полностью» приняла предложение США по завершению войны: «Мы ударили по рукам». Однако после этого представители ЕС и президент Владимир Зеленский «повисли у Трампа на руках» и «похоронили» договоренности в Анкоридже, из-за этого позиция США изменилась, а глава Госдепа Марко Рубио призвал искать «новые подходы», утверждал министр. (themoscowtimes.com)