Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги переговоров с главой Белого Дома Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска).

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры провели телефонный разговор.

«Президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи. Лидеры также обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле», — сообщили в Кремле.