Пашинян проинформировал Эрдогана о результатах вашингтонских переговоров 8 августа, в том числе о парафировании Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, совместном обращении в ОБСЕ с предложением распустить механизмы Минской группы, договоренностях о разблокировании региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также о проекте «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».