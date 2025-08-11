Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
«Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что условия для их воплощения сейчас наиболее благоприятны. Собеседники договорились продолжить активный политический диалог», — говорится в сообщении.
Пашинян проинформировал Эрдогана о результатах вашингтонских переговоров 8 августа, в том числе о парафировании Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, совместном обращении в ОБСЕ с предложением распустить механизмы Минской группы, договоренностях о разблокировании региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также о проекте «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».
Премьер подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые инвестиционные возможности для региона.