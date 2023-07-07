Правительство Великобритании надеется, что Турция в скором времени ратифицирует поданную Швецией заявку на вступление в НАТО.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает канцелярия британского премьера Риши Сунака по итогам разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Сунак подчеркивал, что присоединение Швеции к НАТО обеспечит альянсу существенные преимущества, а также обратил внимание на прогресс, который был достигнут в решении вопросов, связанных с законными опасениями Турции, касающимися ее безопасности», — сообщается в документе.