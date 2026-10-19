Юридическое лицо публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) передано в подчинение Министерства здравоохранения.

Как сообщает #, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, уставный фонд TƏBİB будет сформирован за счет имущества юридического лица публичного права.

TƏBİB продолжит свою деятельность в качестве юридического лица публичного права до дня государственной регистрации, а полномочия его Наблюдательного совета будет осуществлять комиссия, созданная Министерством.

Текущее руководство деятельностью TƏBİB будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и его 4 заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министерством.