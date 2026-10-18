Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 19 октября.

Как сообщает #, в Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 метра в секунду.

В Газахе, Товуze, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы будет действовать жёлтый уровень предупреждения.

В этих районах будет дуть западный ветер, скорость которого достигнет 13,9–20,7 метра в секунду.