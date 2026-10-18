Дизельное топливо из России начнет поступать на американский рынок в течение 15-20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову.

Новак напомнил, что РФ готова наращивать поставки с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц (в случае работоспособности российских НПЗ).

«Сейчас идет активная работа между министерством энергетики России и Минэнерго США, полный контакт, между российскими компаниями-экспортерами и покупателями российского дизеля. Минэнерго США определило компании, которые будут контрагентами и покупателями. И в настоящее время идут переговоры по коммерческим условиям, фактически по заключению контрактов. Как только они будут подписаны, в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки, имеется в виду на рынки США. Если говорить о мировых рынках других, более близких стран, то в более короткие сроки», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что в рамках российско-американских договоренностей по дизелю санкции сняты на полгода, и согласно выпущенной лицензии OFAC «и транспортировка, и страхование не подвержены санкциям, эти сделки могут быть осуществлены».