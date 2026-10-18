По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки получили ранения в результате взрыва и пожара на военной базе Уэнрайт в Канаде. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники.

По его информации, инцидент произошел во время учений со стрельбой, в ходе которых, по предварительным данным, был поврежден газопровод на территории базы. Это привело к взрыву и последующему возгоранию. Отмечается, что порывистый ветер в провинции Альберта, где расположена база, ускорил распространение огня.