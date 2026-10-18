Решение по санкциям против России будет «очень хорошим» и оно пойдет на пользу всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, подробности решения пока известны не всем, однако он выразил уверенность в его положительном эффекте.

«Это очень хорошее решение. Оно пойдет на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру», — указал республиканский политик.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен использовать 60-дневный период для оценки последствий возможных санкций против России и связанных с ними пошлин в отношении других стран. Вашингтон планирует проанализировать их влияние на мировую и американскую экономику.