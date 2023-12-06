Если Армения сможет стать хорошим соседом и покажет умение оказывать поддержку, то таким образом она сможет сохранить свой суверенитет.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Правительство Армении хаотично двигается из одной крайности в другую. Они считают, что так смогут спастись. Это не так. Они просто обретут другого старшего брата. Будет ли этот старший брат лучше предыдущего? Скажем откровенно, это не так. Он далеко, не так близко к региону, не так связан со своим младшим братом и преследует свои политические, возможно, даже личные амбиции и идеи. По меньшей мере, Армения должна ясно выразить свою волю. Это первое условие для мира», — подчеркнул глава государства.