Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Гранд-Айленде в штате Небраска подписал указ, предусматривающий временное ослабление ограничений на использование дизельного топлива с красным красителем, не облагаемого федеральным акцизом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, документ отменяет требование об ограничении использования такого топлива дорогами общего пользования и позволяет приобретать его для любых целей. Президент США назвал меру шагом по снижению издержек, который, по его мнению, приведет к сокращению цен на товары, включая продукты питания.

Согласно данным Белого дома, разрешение на использование «красного» дизеля будет действовать до конца 2026 года. В администрации Трампа связали решение с ростом цен на дизельное топливо и сокращением мировых поставок, в том числе на фоне конфликта между Россией и Украиной и нехватки перерабатывающих мощностей.

Дизельное топливо с красным красителем обычно используется для сельскохозяйственной и строительной техники. В США оно освобождено от федерального акциза в размере 24 центов за галлон.