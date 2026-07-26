В связи с ветреной погодой объявлено «жёлтое» и «оранжевое» предупреждение.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в связи с ветреной погодой, ожидаемой 27–28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, объявлено «жёлтое» и «оранжевое» предупреждение.

Отмечается, что в соответствии с «жёлтым» предупреждением в Нахчыванской АР, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джабраиле, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре северо-западный ветер усилится до 13,9–20,7 м/с.

В соответствии с «оранжевым» предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Агстафе, Газахе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Нафталане, Хачмазе, Гусаре и Шабране северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.