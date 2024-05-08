Обнародована фактическая погода на 9:00 утра 8 мая.

Об этом сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе.

По данным службы, в стране наблюдается дождливая погода.

Отмечается, что временами шел дождь в некоторых населенных пунктах, городах и районах Азербайджана.

Вчера около 15:30-15:53 в юго-западной части Кяльбаджарского района выпал град диаметром 10-12 мм.

Минимальная температура воздуха составила 12 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, 7-12 градусов тепла в Нахчыванской АР, 13 градусов тепла в Аранских районах, 2-6 градусов тепла в горных районах и до 1 градуса мороза в высокогорных районах.