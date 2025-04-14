Обнародован прогноз погоды на 15 апреля.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменный дождь с грозами, проливной дождь, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-10° тепла, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 85-95%.

В районах Азербайджана местами ливни, грозы, в отдельных местах проливной дождь, град, в высокогорье прогнозируется снег. Временами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.