Обнародован прогноз погоды на 25 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, утром в отдельных районах полуострова интенсивные. Днем осадки прекратятся. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт. ст. до 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.