Обнародован прогноз погоды на 20 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но вечером в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами проливные. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным.