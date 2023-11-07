Обнародован прогноз погоды на 8 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь с прекращением утром, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм.рт.ст. до 769 мм.рт.ст. Относительная влажность ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах кратковременный ливень с грозами, в высокогорье прогнозируется снег с постепенным прекращением утром, днем преимущественно без осадков. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.